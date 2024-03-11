Ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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