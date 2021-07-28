Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Ada Masalı'ndaki Haziran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ayça Ayşin Turan, rol arkadaşı Alp Navruz ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi. Aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen Turan, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Turan'ın estetiksiz hali görenleri şoke etti. İşte Ada Masalı'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali...