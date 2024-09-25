Açtığı pankartla yardım istemişti: Her şey Tayyip dedemin sayesinde!

Başkan Erdoğan'ın Bitlis ziyareti sırasında, 9 yaşındaki 'Ada', açtığı pankartla göz ameliyatı için destek istemiş, Erdoğan, küçük kızın tedavisi için aynı gün talimat vermişti. 'Ada', İstanbul’da olduğu ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Hatta Bitlis’e dönüp tekrar okula bile başladı.

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