11 Şubat 2022, Cuma
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Acılı baba dağdaki çocuklara seslendi! Yüce Türk adaletine sığının
HDP'nin dağa kaçırdığı çocukları aileleri isyanlarına devam ediyor. Gülcan Biçer'in acılı babası Necmettin Biçer, "Gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Yüce Türk adaletine sığının" açıklamasında bulundu.