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Acılı baba dağdaki çocuklara seslendi! Yüce Türk adaletine sığının

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Giriş: 11.02.2022 14:42
HDP'nin dağa kaçırdığı çocukları aileleri isyanlarına devam ediyor. Gülcan Biçer'in acılı babası Necmettin Biçer, "Gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Yüce Türk adaletine sığının" açıklamasında bulundu.
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