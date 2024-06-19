Acılarla dolu bir hayat… Acıların sesi Müslüm Gürses | NOSTALJİ

Türk müziğinin en usta isimlerinden. Acılarla dolu bir hayat ve milyonların sevgilisi haline gelen bir yolculuk. Arabesk müziğinin kralı "Müslüm Gürses". Şarkılarıyla dinleyenlerinin yüreğine dokundu. Konserlerinde izdiham yaşandı. Büyük acılarla dolu 60 yıllık hayatına 78 albüm ve 38 film sığdırdı. Kendi hayatı da filmlere konu oldu.

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