Acıların şarkıları ve Türkiye’nin arabesk tarihi! Kimler geldi, kimler geçti…

Arabesk müzik bu toplumun ta içinden çıkmış bir müzik türü. 1970'lerin buhranlı yıllarında başlayan, 80'lerde ve 90'larda iyice kök salan arabesk müzik nasıl toplumda bu kadar karşılık buldu? Neden çok sevildi? İşte yanıtı…

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