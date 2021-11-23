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Acil serviste doktora saldırmıştı, görüntüler ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 23.11.2021 16:12
Devlet Hastanesi'nde Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdığı iddiasıyla önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli M.İ. görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yeniden gözaltına alındı. Adliyeye tekrar sevk edilen M.İ. ifadesinde kendisinin de hemşire olduğunu, olay günü alkollü olduğunu belirterek "Bilincim yerinde değildi" dedi. Hakimlik, şüpheli şüpheli M.İ.'nin "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Olay, 17 Kasım Çarşamba saat 4.30 sıralarında meydana geldi. Polis ekipleri kavga eden taraflar M.İ. ve L.Ç.'yi sağlık kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi'ne götürdü. İşlemleri yapılan çiftten alkollü olduğunu iddia eden M.İ. hastanenin acil servisinde görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdı. Demir'in saçını tutarak çeken kadına polisler ve çevredekiler müdahale etti.

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