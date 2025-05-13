Açıklanan çay taban fiyatı Rizelileri böldü

Rize’de açıklanan yaş çay taban fiyatı tartışma yarattı. Geçtiğimiz yıl desteklemeyle birlikte 19 lira olan yaş çay kilogram fiyatı, bu yıl destekleme kaldırılarak 25 lira 44 kuruş olarak belirlendi. Kimi üretici artışı memnuniyetle karşılarken, kimi ise artan maliyetler karşısında fiyatın yetersiz olduğunu savundu.

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