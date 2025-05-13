13 Mayıs 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Açıklanan çay taban fiyatı Rizelileri böldü
Açıklanan çay taban fiyatı Rizelileri böldü

Açıklanan çay taban fiyatı Rizelileri böldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2025 22:40
Rize’de açıklanan yaş çay taban fiyatı tartışma yarattı. Geçtiğimiz yıl desteklemeyle birlikte 19 lira olan yaş çay kilogram fiyatı, bu yıl destekleme kaldırılarak 25 lira 44 kuruş olarak belirlendi. Kimi üretici artışı memnuniyetle karşılarken, kimi ise artan maliyetler karşısında fiyatın yetersiz olduğunu savundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Açıklanan çay taban fiyatı Rizelileri böldü
Açıklanan çay taban fiyatı Rizelileri böldü
Açıklanan çay taban fiyatı Rizelileri böldü
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Aksaray’da balonla otomobil uçurdular!
Aksaray'da balonla otomobil uçurdular!
Osmaniye’de fırtına ağaçları kökünden söktü
Osmaniye’de fırtına ağaçları kökünden söktü
Tatvan semalarında gökkuşağı manzarası mest etti!
Tatvan semalarında gökkuşağı manzarası mest etti!
Kimyasal temas paniği: 4 işçi hastaneye kaldırıldı
Kimyasal temas paniği: 4 işçi hastaneye kaldırıldı
Tır şoförüne sandalyeyle saldırı! O anlar kameralarda...
Tır şoförüne sandalyeyle saldırı! O anlar kameralarda...
Trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti
Trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti
Narkotik köpek Hektor uyuşturucu valizini deşifre etti!
Narkotik köpek Hektor uyuşturucu valizini deşifre etti!
E-5’te hafif ticari araç alev alev yandı!
E-5’te hafif ticari araç alev alev yandı!
İstanbul’da tehlikeli scooter yolculuğu kamerada
İstanbul'da tehlikeli scooter yolculuğu kamerada
Kaçan inek, belediye ekipleri tarafından yakalandı
Kaçan inek, belediye ekipleri tarafından yakalandı
Daha Fazla Video Göster