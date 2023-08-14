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Acıgöl’de acı manzara! Yüzde 80’i kurudu

A Haber
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Giriş: 14.08.2023 14:02
Denizli, Afyonkarahisar ve Burdur sınırlarında yer alan Acıgöl kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle can çekişiyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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