12 Eylül 2025, Cuma

Yaşam Videoları Acı mesai başladı! Kırımız altında hasar vakti
Giriş: 12.09.2025 16:04
Gaziantep'te kırmızı altın olarak adlandırılan biberde hasat başladı. Yaklaşık 8 bin işçi tarlada "acı" mesai için kolları sıvadı. İşte o görüntüler…
