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Acı haberler peş peşe gelmeye devam ediyor! Sahte içki kurbanları 35’e yükseldi!

DHA
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Giriş: 17.12.2021 09:55
Sahte içki sebebiyle ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Gaziantep, Erzincan, Antalya, Aksaray, Sivas ve Ankara’da 6 kişi daha yaşamını yitirirken, kurbanların sayısı da 35’e yükseldi.
Sahte içki kurbanları 35’e yükseldi!
Sahte içki kurbanları 35’e yükseldi!
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