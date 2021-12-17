17 Aralık 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Acı haberler peş peşe gelmeye devam ediyor! Sahte içki kurbanları 35’e yükseldi!
Sahte içki sebebiyle ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Gaziantep, Erzincan, Antalya, Aksaray, Sivas ve Ankara’da 6 kişi daha yaşamını yitirirken, kurbanların sayısı da 35’e yükseldi.