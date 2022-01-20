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Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı! Tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçildi

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Giriş: 20.01.2022 16:53
Giresun'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastanın acı çekerek koltuğa uzandığı görüntüleri müzik ekleyerek sosyal medyada paylaşan başhekim sekreteri Gülsen K., hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı!
Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı!
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