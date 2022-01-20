20 Ocak 2022, Perşembe
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Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı! Tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçildi
Giresun'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastanın acı çekerek koltuğa uzandığı görüntüleri müzik ekleyerek sosyal medyada paylaşan başhekim sekreteri Gülsen K., hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.