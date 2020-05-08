08 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Acı biber korona virüs tedavisinde etkili oluyor! Prof. Dr. Hakan Terekeci A Haber canlı yayınında açıkladı |Video

Acı biber korona virüs tedavisinde etkili oluyor! Prof. Dr. Hakan Terekeci A Haber canlı yayınında açıkladı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
08.05.2020
Acı biber korona virüse karşı kalkan oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hakan Terekeci A Haber canlı yayınında acı biberle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terekeci, korona virüse karşı acı biberin koruyucu etkisi olduğunu ve kalkan görevi gördüğünü söylerken tedavi sürecinden iyileşmeyi hızlandırdığını ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade etti.

Türkiye yeni tip korona virüs ile mücadelesinde birinci aşamayı geride bıraktı ve 11 Mayıs itibariye 'kontrollü yeni döneme' geçiş için hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan da virüs ile mücadelede hız kesmiyor. İyileşenlerin sayısı mevcut vaka sayısının yarısını geçti. Öte yandan uzmanlar acı biberin içerisinde bulunan kapsaisin maddesinin doğal antimikrobiyel özellik gösterdiğini ve korona virüs tedavisinde kalkan olduğunu ifade etti.

Bu iddia ile ilgili A Haber canlı yayınında konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hakan Terekeci acı biberin bağışılık sistemini güçlendirici özelliği olduğunu ve korona virüs ile mücadele fayda sağladığını ifade etti. Terekeci, bunun bir mucize olmadığı acı biberdeki 'kapsaisin' maddesinin korona virüs (Kovid-19) hastalarının iyileşmesine etkisi olabileceği görüşüne destek verdiğini söyledi.

Acı biberde bulunan 'kapsaisin' maddesi doğal antimikrobiyel özellik gösterdiğini ifade eden Terekeci, acı biber gibi antioksidan miktarı yüksek bitkilerle beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirir, metabolizmayı hızlandırdığı içinde kilo vermeye de faydasının olduğunu ifade etti.

Terekeci, acı biberin yemeklerin üzerine yarım kaşık çiğ olarak eklenip tüketilmesinde fayda olacağını söyledi.

Öte yandan Terekeci, sarımsak ve soğanın sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini ve çiğ olarak tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Uzmanlar koronavirüse iyi geliyor dedi sarımsağın fiyatı uçtu |Video UZMANLAR KORONAVİRÜSE İYİ GELİYOR DEDİ SARIMSAĞIN FİYATI UÇTU |VİDEO

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Antalya Esnaf Odaları binası için bomba ihbarı
Antalya Esnaf Odaları binası için bomba ihbarı
Canlı yayında açıkladı! Korona virüse kalkan oluyor
Canlı yayında açıkladı! Korona virüse kalkan oluyor
Şoke eden detaylar! Öldürüp yola attılar
Şoke eden detaylar! Öldürüp yola attılar
İstiklal Caddesi'nde maskesiz dolaşanlara ceza kesildi
İstiklal Caddesi'nde maskesiz dolaşanlara ceza kesildi
Uzmanlar 'koronaya iyi geliyor' dedi fiyatı uçtu
Uzmanlar 'koronaya iyi geliyor' dedi fiyatı uçtu
Hafta sonu sokağa çıkacak 65 yaş üstü yaşlıları uyardı
Hafta sonu sokağa çıkacak 65 yaş üstü yaşlıları uyardı
İstanbul'da korkutan yoğunluk
İstanbul'da korkutan yoğunluk
Sokak sokak aranıyorlar!
Sokak sokak aranıyorlar!
Bilim Kurulu üyesi berbere gidecekleri uyardı
Bilim Kurulu üyesi berbere gidecekleri uyardı
Kısıtlama sona erdi! 4 kilometrelik kuyruk oluştu
Kısıtlama sona erdi! 4 kilometrelik kuyruk oluştu
İETT durağında otobüs isyanı
İETT durağında otobüs isyanı
Sahibinden kiralık-satılık dönemi sona mı eriyor?
Sahibinden kiralık-satılık dönemi sona mı eriyor?
Daha Fazla Video Göster