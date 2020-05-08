Acı biber korona virüs tedavisinde etkili oluyor! Prof. Dr. Hakan Terekeci A Haber canlı yayınında açıkladı |Video

Acı biber korona virüse karşı kalkan oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hakan Terekeci A Haber canlı yayınında acı biberle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terekeci, korona virüse karşı acı biberin koruyucu etkisi olduğunu ve kalkan görevi gördüğünü söylerken tedavi sürecinden iyileşmeyi hızlandırdığını ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade etti.

Türkiye yeni tip korona virüs ile mücadelesinde birinci aşamayı geride bıraktı ve 11 Mayıs itibariye 'kontrollü yeni döneme' geçiş için hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan da virüs ile mücadelede hız kesmiyor. İyileşenlerin sayısı mevcut vaka sayısının yarısını geçti. Öte yandan uzmanlar acı biberin içerisinde bulunan kapsaisin maddesinin doğal antimikrobiyel özellik gösterdiğini ve korona virüs tedavisinde kalkan olduğunu ifade etti.

Bu iddia ile ilgili A Haber canlı yayınında konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hakan Terekeci acı biberin bağışılık sistemini güçlendirici özelliği olduğunu ve korona virüs ile mücadele fayda sağladığını ifade etti. Terekeci, bunun bir mucize olmadığı acı biberdeki 'kapsaisin' maddesinin korona virüs (Kovid-19) hastalarının iyileşmesine etkisi olabileceği görüşüne destek verdiğini söyledi.

Acı biberde bulunan 'kapsaisin' maddesi doğal antimikrobiyel özellik gösterdiğini ifade eden Terekeci, acı biber gibi antioksidan miktarı yüksek bitkilerle beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirir, metabolizmayı hızlandırdığı içinde kilo vermeye de faydasının olduğunu ifade etti.

Terekeci, acı biberin yemeklerin üzerine yarım kaşık çiğ olarak eklenip tüketilmesinde fayda olacağını söyledi.

Öte yandan Terekeci, sarımsak ve soğanın sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini ve çiğ olarak tüketilmesi gerektiğini ifade etti.