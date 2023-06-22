Acemi kasaplar dikkat! Kurban keserken kendinizi kesmeyin uyarısı

Her Kurban Bayramı’nda karşılaşılan sorunlardan biri acemi kasapların yaralanmaları. Peki acemi kasaplar ne yapmalı? Yaralanma sırasında hangi yol izlenmeli? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan başhekim Op. Dr. Alparslan Tuhta değerlendirdi.

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