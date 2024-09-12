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Acarlar Longozu'nun saklı kalmış bölgesi yeniden hayat buldu

Acarlar Longozu'nun saklı kalmış bölgesi yeniden hayat buldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 16:56
Dünyada ikinci, Türkiye'de ise tek parça halindeki en büyük longoz olma özelliği taşıyan Acarlar Longozu'nun Kaynarca ilçesindeki saklı kalmış bölümü yürütülen çalışmalarla yeniden hayat buldu.
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