04 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Acarlar Longozu kirlilikten siyaha döndü

Acarlar Longozu kirlilikten siyaha döndü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2020 10:17
Sakarya’nın saklı kalmış cennetini besleyen dere siyaha büründü Siyaha bürünen derenin kokusuna vatandaştan tepki Longoza dökülen siyaha bürünmüş dere havadan da görüntülendi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinden başlayan ve Karasu ilçesinde bulunan saklı kalmış cennet Acarlar Longozuna dökülen dere kirlilikten siyaha bürünürken, vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Acarlar Longozunu besleyen siyaha bürünmüş dere ise havadan da görüntülendi.


Kaynarca ilçesinde başlayıp Karasu ilçesindeki Türkiye'nin tek parça halinde olan en büyük longozu olma özelliği taşıyan Acarlar Longozunu besleyen Ortaköy Deresi siyaha bürünürken, mahalle halkı ise bu duruma tepki gösterdi.

Dere siyaha döndü
Dere siyaha döndü
Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü
Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü
İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı?
İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı?
Denizin ortasında mahsur kaldılar
Denizin ortasında mahsur kaldılar
İkiz beklerken beşiz doğurdu
İkiz beklerken beşiz doğurdu
Ukraynalı modelin darp edilmesinde flaş gelişme
Ukraynalı modelin darp edilmesinde flaş gelişme
İstanbul'da orman yangını!
İstanbul'da orman yangını!
İstanbul trafiğindeki son durum havadan görüntülendi
İstanbul trafiğindeki son durum havadan görüntülendi
Ada sakinleri fahiş plaj ücretlerine tepki gösterdi
Ada sakinleri fahiş plaj ücretlerine tepki gösterdi
Tayyip dedeciğim iyi ki varsın
"Tayyip dedeciğim iyi ki varsın"
Ordu'da üretiliyor 7 ülkeye ihraç ediliyor! Hedef 20 ülke...
Ordu'da üretiliyor 7 ülkeye ihraç ediliyor! Hedef 20 ülke...
D vitamininin eksikliğini nasıl anlarız? İşte yanıtı
D vitamininin eksikliğini nasıl anlarız? İşte yanıtı
Daha Fazla Video Göster