Acarlar Longozu kirlilikten siyaha döndü

Sakarya’nın saklı kalmış cennetini besleyen dere siyaha büründü Siyaha bürünen derenin kokusuna vatandaştan tepki Longoza dökülen siyaha bürünmüş dere havadan da görüntülendi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinden başlayan ve Karasu ilçesinde bulunan saklı kalmış cennet Acarlar Longozuna dökülen dere kirlilikten siyaha bürünürken, vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Acarlar Longozunu besleyen siyaha bürünmüş dere ise havadan da görüntülendi.



Kaynarca ilçesinde başlayıp Karasu ilçesindeki Türkiye'nin tek parça halinde olan en büyük longozu olma özelliği taşıyan Acarlar Longozunu besleyen Ortaköy Deresi siyaha bürünürken, mahalle halkı ise bu duruma tepki gösterdi.

