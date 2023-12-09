09 Aralık 2023, Cumartesi
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Aç kalan tilki tavuklara ve horoza böyle saldırdı
Karabük'te kümese giren tilkinin tavuklara ve horoza saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay merkeze bağlı Ödemiş Köyünde meydana geldi. Aç kalan tilki yerleşim yerine inerek kümese girdi. Tilkinin tavukları ve horozu kovaladığı anlar mahallede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tilki tavukları kaçırdıktan sonra horozun peşine düştüğü yer alıyor.