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Aç kalan tilki tavuklara ve horoza böyle saldırdı

İHA
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Giriş: 09.12.2023 18:39
Karabük'te kümese giren tilkinin tavuklara ve horoza saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay merkeze bağlı Ödemiş Köyünde meydana geldi. Aç kalan tilki yerleşim yerine inerek kümese girdi. Tilkinin tavukları ve horozu kovaladığı anlar mahallede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tilki tavukları kaçırdıktan sonra horozun peşine düştüğü yer alıyor.

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Aç kalan tilki tavuklara ve horoza böyle saldırdı
Aç kalan tilki tavuklara ve horoza böyle saldırdı
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