17 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
17.02.2020

Aç kalan kurt sürüsü köye indi!

Erzurum’da köye inen 20 kurt vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gece saatlerinde köyün içerisinde gezinen kurtlar, daha sonra ormanlık alana gitti. Kar ve soğuk hava nedeniyle yabani hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiklerini belirten vatandaşlar, zaman zaman da köpeklerin kurtların saldırısına uğradıklarını kaydettiler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Aç kalan kurt sürüsü köye indi!
Aç kalan kurt sürüsü köye indi!
Numan'ın hayali gerçek oldu!
Numan'ın hayali gerçek oldu!
Bel fıtığı tedavisine dair bilinmeyenler
Bel fıtığı tedavisine dair bilinmeyenler
İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis vurarak etkisiz hale getirdi
İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis vurarak etkisiz hale getirdi
Bana evlat acısı yaşatmayın
"Bana evlat acısı yaşatmayın"
Uzman isim uyardı: Çocuklarda böbrek reflüsüne dikkat
Uzman isim uyardı: Çocuklarda böbrek reflüsüne dikkat
İstanbul'da korku dolu anlar
İstanbul'da korku dolu anlar
Çöp toplarken servet buldu
Çöp toplarken servet buldu
Sosyal medya fenomeninden acı haber!
Sosyal medya fenomeninden acı haber!
Kediye tekme atan kişiye ceza
Kediye tekme atan kişiye ceza
Lüks cipe silahlı saldırı kamerada
Lüks cipe silahlı saldırı kamerada
İzmir'de mide bulandıran görüntüler!
İzmir'de mide bulandıran görüntüler!
Daha Fazla Video Göster