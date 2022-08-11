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Aç kalan köpeklerin, kilitli tutuldukları evde birbirini öldürdüğü iddia edildi

DHA
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Giriş: 11.08.2022 12:37
Güncelleme:11.08.2022 12:38
Antalya'da 17 Golden Retriever cinsi köpeğin bakıldığı E.K. adlı kadına ait evde, köpeklerin aç kaldığı ve çiftleşme döneminde birbirlerine saldırıp öldürdüğü iddia edildi. Bir grup hayvanseverin gittiği evde köpeklerin balkondan havlayıp zaman zaman da saldırdığı görülürken, mahalleli ve hayvanseverler ev sahibi E.K.'den şikayetçi oldu.
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