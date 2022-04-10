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Aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

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Giriş: 10.04.2022 13:36
İstanbul'da ormanlık alanda aç kalan domuzlar, Sarıyer'de Ayazağa Mahallesi'ne indi. Domuzlar, bir süre etrafta dolaşarak yiyecek aradı. Boş alandaki domuzlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Aç kalan domuzlar şehir merkezine indi
Aç kalan domuzlar şehir merkezine indi
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