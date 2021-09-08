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Aç kalan ayı, çöp konteynerinde böyle yiyecek aradı

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Giriş: 08.09.2021 10:07
Ardahan'ın Göle ilçesinde aç kalan boz ayı çöpte yiyecek aradı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Göle ormanları mevkiinde aç kalan bir ayı, gece yarısı yerleşim yerine indi. Göle yeni TOKİ'de bulunan çöp konteynerinde yiyecek bulmaya çalışan ayıyı, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde Boz ayının çöp konteynerini köpeklere kaptırmamak için büyük çaba sarf etmesi kameralara saniye saniye yansıdı.
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