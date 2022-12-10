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AB’nin gizli göçmen hapishaneleri ortaya çıktı! Mültecilere kafeste insanlık dışı muamele

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Giriş: 10.12.2022 10:37
Avrupa’nın birçok yerinde göçmenlerin aç, susuz tutulduğu gizli hapishaneler ve Türkiye’ye itildiği saptandı. Yayın kuruluşlarının ortak haberlerine göre Batı’nın insanlık ayıplarına bir yenisi daha eklendi. İşte ayrıntılar...
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