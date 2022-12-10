AB’nin gizli göçmen hapishaneleri ortaya çıktı! Mültecilere kafeste insanlık dışı muamele

Avrupa’nın birçok yerinde göçmenlerin aç, susuz tutulduğu gizli hapishaneler ve Türkiye’ye itildiği saptandı. Yayın kuruluşlarının ortak haberlerine göre Batı’nın insanlık ayıplarına bir yenisi daha eklendi. İşte ayrıntılar...