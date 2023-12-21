ABD’yi sağanak ve fırtına vurdu! Nehir taştı: 4 ölü

ABD'yi etkisi altına alan sağanak ve fırtına, ülkenin kuzeydoğusunda hayatı felç etti. Fırtınanın merkezindeki Maine'de nehir taşarken hayatını kaybedenlerin sayısı da 4'e yükseldi.

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