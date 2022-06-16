16 Haziran 2022, Perşembe
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'Abdülhamid Han' gemisi ve Süper Ay’ bir arada! Mersin’de muhteşem görüntüler!
Mersin dün gece muazzam bir manzaraya ev sahipliği yaptı. Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük görüldüğü “Süper Ay” tüm dünyada fotoğrafçılar tarafından büyük ilgi gördü. Mersin'in Silifke ilçesinde bakıma alınan ve "Abdülhamid Han" adı verilen Türkiye'nin en güçlü sondaj gemisinin “Süper Ay”la görüntüleri ise izleyenleri hayran bıraktı.