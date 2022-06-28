28 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları ABD'nin konuştuğu Türk! Böyle sahtekarlık görülmedi | Doktor sandıkları kişi bakın kim çıktı

ABD'nin konuştuğu Türk! Böyle sahtekarlık görülmedi | Doktor sandıkları kişi bakın kim çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.06.2022 09:37
ABD'de koronavirüs tedavisine yönelik çalışmalar yürüten "Enochian BioSciences"ın ortağı olan, kendisini doktor olarak tanıtan ve ortağını kiralık katile öldürttüğü gerekçesiyle geçen ay tutuklanan Serhat Gümrükçü herkesi şoke etti. ABD'nin konuştuğu Türk bakın kim çıktı.
Cüneyt Arkın’ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama
Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama
Galatasaray sezonu açtı
Galatasaray sezonu açtı
ABD’nin konuştuğu Türk!
ABD'nin konuştuğu Türk!
Orhan Gencebay Cüneyt Arkın’ı bu sözlerle anlattı
Orhan Gencebay Cüneyt Arkın'ı bu sözlerle anlattı
Türk sinemasının Kara Murat’ı...
Türk sinemasının Kara Murat’ı...
Türk sinemasının acı kaybı
Türk sinemasının acı kaybı
Cüneyt Arkın hayatını kaybetti mi?
Cüneyt Arkın hayatını kaybetti mi?
Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!
Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!
Batı Karadeniz sele teslim
Batı Karadeniz sele teslim
Kastamonu’da mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
Kastamonu'da mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
Masrafsız yetiştirilen bitki çiftçiyi güldürdü
Masrafsız yetiştirilen bitki çiftçiyi güldürdü
Felç hastası selde mahsur kaldı!
Felç hastası selde mahsur kaldı!
Daha Fazla Video Göster