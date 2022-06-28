ABD'nin konuştuğu Türk! Böyle sahtekarlık görülmedi | Doktor sandıkları kişi bakın kim çıktı

ABD'de koronavirüs tedavisine yönelik çalışmalar yürüten "Enochian BioSciences"ın ortağı olan, kendisini doktor olarak tanıtan ve ortağını kiralık katile öldürttüğü gerekçesiyle geçen ay tutuklanan Serhat Gümrükçü herkesi şoke etti. ABD'nin konuştuğu Türk bakın kim çıktı.