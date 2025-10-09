ABD’li turistler kruvaziyerle geldi

Antalya'nın Alanya ilçesine demirleyen 'Seven Seas Voyager' adlı kruvaziyer çoğunluğu ABD vatandaşı 677 turist getirdi. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra turistler gemiden inerek ilçe merkezine dağıldı. Bazı turistler ise tur otobüslerine binmeyi tercih etti. Kruvaziyerin saat 19.00'da Kıbrıs'ın Limasol şehrine gitmek üzere demir alacağı öğrenildi.

