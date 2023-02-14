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ABD’li kurtarma ekibinden John Morrison: “Bu ülkenin inanılmaz derecede dayanıklı olduğunu biliyorsunuz”

İHA
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Giriş: 14.02.2023 09:36
Türkiye’deki deprem felaketinin ardından Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarına destek veren ABD’li arama kurtarma ekibi üyesi John Morrison, “Bu ülkenin inanılmaz derecede dayanıklı olduğunu biliyorsunuz” dedi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarına destek veren ABD’li arama kurtarma ekibi üyesi John Morrison, NBC kanalında yayınlanan The Today Show’da Türkiye’de devam eden arama kurtarma çalışmalarını değerlendirdi. Pek çok teknik gereç ile enkazlarda arama yaptıklarını ifade eden Morrison, “Çökmüş binaları inceleyen hem kameralar ve dinleme cihazları gibi teknik arama öğeleri hem de arama köpeklerimizle hayatta kalanları bulmaya çalışan birkaç keşif ekibimiz var” dedi.
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