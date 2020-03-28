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28.03.2020

ABD’li hemşire: Savaş meydanında gibiyim, bu çok kötü ve salgını lütfen ciddiye alın

Koronavirüse karşı zamanında ciddi önlemler almayan ve virüsün varlığını bile inkar eden Amerika’da adeta çöküş yaşanıyor. Vaka sayısının 100 bini geçtiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bine yaklaştı. Salgının merkezi haline gelen ABD’de bir hemşirenin sosyal medyada paylaştığı video gerçekleri gözler önüne serdi. Hemşire, “Son 13 saattir savaş meydanında çalışıyormuş gibi hissettim. Takım arkadaşlarımdan tamamen izoleydim. Sınırlı kaynaklar, sınırlı malzeme ve doktorlardan gelen kısıtlı cevaplar. Çünkü onlarca şeyle aynı anda mücadele ettiğimiz için onlar da şaşkına dönmüş durumda. Son 13 saatimi kritik durumdaki 2 korona hastasını tek başıma tedavi ederek geçirdim. Önümüzdeki kim bilir kaç ay boyunca sürecek. Bu benim yeni normalim olacak ama şimdiden parçalanıyorum. Bu yüzden lütfen bunu ciddiye alın. Bu çok kötü.” ifadelerini kullandı.

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