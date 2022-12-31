31 Aralık 2022, Cumartesi
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ABD’li çifte kına gecesi! Omzuna ay yıldız işlemeli örtü takıp...
Ordu Protestan Kilisesi Rahibi Tom Scott’un ABD'de üniversitede tanışıp, evlilik kararı alan kızı 21 yaşındaki Lydia ile arkadaşı Daniel Harris için kentte kına gecesi düzenlendi. Omzuna ay yıldız işlemeli örtü takan ve elinde kına tepsisi alan damat ile yüzünü kırmızı örtüyle örten Lydia'ya birlikte kına yakıldı.