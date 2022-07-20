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ABD'den şartlı F-16 satışı! Başkan Erdoğan: Bana göre bizi bağlayıcı bir koşul değil

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2022 15:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile katıldığı Astana Zirvesi sonrası Türkiye'ye döndü. Başkan Erdoğan, dönüş yolunda uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD'nin şartlı F-16 satışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Maalesef şu anda Temsilciler Meclisinde az da olsa bu işe muhalefet edenler var. Mevcut gelişmelere baktığımızda aslında böyle bir koşul meselesi bana göre bizi bağlayıcı bir koşul değil." dedi.
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