ABD’deki kar fırtınası Türkiye’ye geliyor! Rekor sıcaklık düşüşleri yaşanacak

ABD'de etkili olan ve onlarca kişinin yaşamını yitirdiği soğuk hava ve kar fırtınası sonrası Türkiye için endişe yaratan bir açıklama geldi. Meteoroloji uzmanları soğuk hava dalgasının ülkemize doğru aktığını belirtirken, ocak ayı için korkutan tahminler geldi. İşte tüm detaylar…

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