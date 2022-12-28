28 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları ABD’deki kar fırtınası Türkiye’ye geliyor! Rekor sıcaklık düşüşleri yaşanacak

ABD’deki kar fırtınası Türkiye’ye geliyor! Rekor sıcaklık düşüşleri yaşanacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2022 09:39
ABD'de etkili olan ve onlarca kişinin yaşamını yitirdiği soğuk hava ve kar fırtınası sonrası Türkiye için endişe yaratan bir açıklama geldi. Meteoroloji uzmanları soğuk hava dalgasının ülkemize doğru aktığını belirtirken, ocak ayı için korkutan tahminler geldi. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’deki kar fırtınası Türkiye’ye geliyor!
ABD’deki kar fırtınası Türkiye’ye geliyor!
Basın Ekspres yolunda akılalmaz görüntüler!
Basın Ekspres yolunda akılalmaz görüntüler!
’Beyin yiyen amip’ can aldı!
'Beyin yiyen amip' can aldı!
KKTC’de ’Asya Kaplan’ paniği
KKTC'de 'Asya Kaplan' paniği
Travma ilgili araştırma!
"Travma" ilgili araştırma!
İstanbul’da sahte içki operasyonu
İstanbul’da sahte içki operasyonu
Vahşi hayvanın saldırısına uğradılar
Vahşi hayvanın saldırısına uğradılar
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
Bitmeyen yol çilesi
Bitmeyen yol çilesi
Vidanjör patladı! O anlar kamerada
Vidanjör patladı! O anlar kamerada
Trafo patladı! Korku dolu anlar
Trafo patladı! Korku dolu anlar
Astrolog cinayetinde yeni detaylar
Astrolog cinayetinde yeni detaylar
Daha Fazla Video Göster