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ABD’de yine polis şiddeti! Siyahi genç nefessiz kalarak can verdi

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Giriş: 23.03.2023 09:56
ABD'de bir siyahi daha polis şiddetine kurban gitti. Virginia eyaletinde 28 yaşındaki İrvo Otieno, 11 dakika boyunca aralarında siyahi polislerin de olduğu sağlık görevlileri tarafından zor kullanılarak yerde tutuldu. Nefessiz kalan Otieno, hayatını kaybetti.
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