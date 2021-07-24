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ABD'de yasaklandı! Büyüklüğüyle dehşete düşürüyor

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Giriş: 24.07.2021 09:59
Vahşi doğada birbirinden güçlü ve iri birçok hayvan var. Haberimizde göreceğiniz hayvanlar da türlerinin nadide örneklerinden. Özellikle ABD'de ekinlere verdiği zarar nedeniyle yasaklanan salyangozu görünce gözlerinize inanamayacaksınız. İşte büyüklükleriyle hayrete düşüren hayvanlar...
ABD'de yasaklandı! Büyüklüğüyle dehşete düşürüyor
ABD'de yasaklandı! Büyüklüğüyle dehşete düşürüyor
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