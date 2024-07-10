ABD’de yakalanan Murat Aci’nin katili Timur Cihantimur cezaevi koşullarına itiraz etti! İşte son durum

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok'un yargı süreci devam ediyor. Tutulduğu cezaevi koşullarına itiraz eden Timur Cihantimur'un başka bir ceza yerleşkesine nakledileceği açıklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN