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ABD’de yakalanan Murat Aci’nin katili Timur Cihantimur cezaevi koşullarına itiraz etti! İşte son durum

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 10.07.2024 10:26
Güncelleme:10.07.2024 10:28
İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok'un yargı süreci devam ediyor. Tutulduğu cezaevi koşullarına itiraz eden Timur Cihantimur'un başka bir ceza yerleşkesine nakledileceği açıklandı.
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