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ABD'de polis şiddeti: Bir siyahi daha öldürüldü! Kahreden detay

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Giriş: 02.09.2023 13:56
ABD'de polisinin siyahi vatandaşlara uyguladığı insanlık dışı muameleye bir yenisi daha eklendi. 24 Ağustos'ta Ohio eyaletinde polisin 'araçtan in' uyarısına uymayan hamile bir kadın, silahla vurularak öldürüldü. Polis kamerasına yansıyan görüntüler, kamuoyuyla paylaşıldı.
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