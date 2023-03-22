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ABD’de plaja acil iniş yapan uçak denize sürüklendi

A Haber
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Giriş: 22.03.2023 09:35
Amerika Birleşik Devletleri'nde tek motorlu bir uçak motor arızası nedeniyle plaja acil iniş yaparak suya sürüklendi. O anlar kamerada da kayıttaydı.
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