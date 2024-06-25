25 Haziran 2024, Salı
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ABD’de nehir taştı baraj çökmek üzere!
ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Blue Earth Nehri, şiddetli yağışların ardından taştı. Blue Earth County yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, nehir üzerindeki Rapidan Barajı'nda moloz biriktiği, barajın çökme riski bulunduğu belirtildi. Açıklamada, “Tamamen yıkılacak mı yoksa yerinde mi kalacak bilmiyoruz, ancak çevre sakinlerine ve ilgili kurumlara uyarıda bulunmak için bu bildiriyi yayınlamanın gerekli olduğuna karar verdik” ifadeleri kullanıldı. Minnesota Valisi Tim Walz ise yaptığı açıklamada, "Kurumlarımız, Mankato yakınındaki Rapidan Barajı ile ilgili olarak Blue Earth County ve diğer yerel yetkililerle yakın temas halindedir. Acil durum yönetimi sahada ve gelişmelere göre Minnesotalıların güvenliğini sağlamak için hızla harekete geçiyor" dedi.