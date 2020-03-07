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07.03.2020

ABD'de insanlık dışı görüntü! 20 kişi genç kıza saldırdı

ABD'nin New York kentinde görenleri dehşete düşüren anlar yaşandı. 15 yaşında olduğu bildirilen genç bir kıza sokak ortasında 20 kişinin saldırması ülke gündemine bomba gibi düştü. Saldırganlar, sokak ortasında meraklı bakışlara aldırmadan genç kızın üzerine koştu. Bilinmeyen bir nedenle kıza saldıran ve genç kızı ölesiye döven gençler, kızın cep telefonu, banka kartı ve ayakkabılarını aldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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