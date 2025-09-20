20 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları ABD-Venezuela gerilimi nereye varacak? ABD Venezuela petrolüne el koyabilir mi?
ABD-Venezuela gerilimi nereye varacak? ABD Venezuela petrolüne el koyabilir mi?

ABD-Venezuela gerilimi nereye varacak? ABD Venezuela petrolüne el koyabilir mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2025 16:34
Amerika Birleşik Devletleri yeni bir işgale mi hazırlanıyor? Venezuela ile AB arasında son günlerde gerilim giderek tırmanıyor. ABD, uyuşturucu ile mücadele adı altında Karayiplere savaş gemilerini gönderdi. Peki asıl amaç uyuşturucu ile mücadele mi yoksa Venezuela'nın petrol kaynakları mı? İşte Perspektif programımız yeni bölümünde bu konuyu ele aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD-Venezuela gerilimi nereye varacak? ABD Venezuela petrolüne el koyabilir mi?
Küçük Yiğit bisikletiyle ölüme uçtu!
Küçük Yiğit bisikletiyle ölüme uçtu!
ABD Venezuela petrolüne el koyabilir mi?
ABD Venezuela petrolüne el koyabilir mi?
Sıfır Atık projesi 7 yılda dünyaya örnek oldu!
Sıfır Atık projesi 7 yılda dünyaya örnek oldu!
A Haber selin verdiği hasarı görüntüledi
A Haber selin verdiği hasarı görüntüledi
A Haber yangın bölgesinde!
A Haber yangın bölgesinde!
Trafik kazalarında tazminat hakkına emsal karar!
Trafik kazalarında tazminat hakkına emsal karar!
Meşhur Keskin tavanın tarifi A Haber’de!
Meşhur Keskin tavanın tarifi A Haber'de!
Ankara’da anlamlı futbol turnuvası!
Ankara'da anlamlı futbol turnuvası!
400 şarkıcı ve sanatçıdan İsrail’e boykot!
400 şarkıcı ve sanatçıdan İsrail'e boykot!
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı : 4 yaralı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı : 4 yaralı
İnşaat halindeki apartmandan düşen kişi öldü
İnşaat halindeki apartmandan düşen kişi öldü
Adana’da narkotik polisleri görevde
Adana’da narkotik polisleri görevde
Daha Fazla Video Göster