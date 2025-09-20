ABD-Venezuela gerilimi nereye varacak? ABD Venezuela petrolüne el koyabilir mi?

Amerika Birleşik Devletleri yeni bir işgale mi hazırlanıyor? Venezuela ile AB arasında son günlerde gerilim giderek tırmanıyor. ABD, uyuşturucu ile mücadele adı altında Karayiplere savaş gemilerini gönderdi. Peki asıl amaç uyuşturucu ile mücadele mi yoksa Venezuela'nın petrol kaynakları mı? İşte Perspektif programımız yeni bölümünde bu konuyu ele aldı.

