ABD polisi yol ortasında duran adamı infaz etti! 9 polis kurşun yağdırdı.

Eli kanlı ABD polisi bir kez daha sokak ortasında skandal bir infaz gerçekleştirdi. 9 ABD polisi ülkenin Tennessee eyaletinde yolda duran bir kişiyi uyardı. Olay yerindeki polisler bir süre sonra yolda duran ve kımıldamayan kişiye ateş açtı. Genç adam olay yerinde hayatını kaybetti..

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Sık sık sivil cinayetleriyle gündeme gelen ABD polisi, bir kez daha büyük bir skandala imza attı. Sahip olduğu 'ateş etme yetkisi'ni kötüye kullanmasıyla bilinen ABD polis teşkilatı, özellikle son yıllarda sivillere yaptıkları ağır müdahalelerle dünya gündeminde olay yaratıyor..