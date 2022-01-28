28 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları ABD polisi yol ortasında duran adamı infaz etti! 9 polis kurşun yağdırdı.

ABD polisi yol ortasında duran adamı infaz etti! 9 polis kurşun yağdırdı.

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.01.2022 11:37
Eli kanlı ABD polisi bir kez daha sokak ortasında skandal bir infaz gerçekleştirdi. 9 ABD polisi ülkenin Tennessee eyaletinde yolda duran bir kişiyi uyardı. Olay yerindeki polisler bir süre sonra yolda duran ve kımıldamayan kişiye ateş açtı. Genç adam olay yerinde hayatını kaybetti.. Sık sık sivil cinayetleriyle gündeme gelen ABD polisi, bir kez daha büyük bir skandala imza attı. Sahip olduğu 'ateş etme yetkisi'ni kötüye kullanmasıyla bilinen ABD polis teşkilatı, özellikle son yıllarda sivillere yaptıkları ağır müdahalelerle dünya gündeminde olay yaratıyor..
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2 İETT otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada
2 İETT otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada
’Her zaman bıçak taşırım sevilen biri değilim’
'Her zaman bıçak taşırım sevilen biri değilim'
ABD polisi yol ortasında duran adamı infaz etti
ABD polisi yol ortasında duran adamı infaz etti
En yaşlı ilçece büyüleyici manzara
En yaşlı ilçece büyüleyici manzara
İETT şoförü yolcuları isyan ettirdi
İETT şoförü yolcuları isyan ettirdi
Şoke eden gerçeği hastanede öğrendi
Şoke eden gerçeği hastanede öğrendi
Karadeniz’de 20 köy yolu kapalı
Karadeniz’de 20 köy yolu kapalı
Yazıcıoğlu’na saldırı sırasında restoran kapısı önünde yaşananlar
Yazıcıoğlu’na saldırı sırasında restoran kapısı önünde yaşananlar
Ataşehir’de kafede kavga: sandalyeler havada uçuştu
Ataşehir’de kafede kavga: sandalyeler havada uçuştu
Soğuk ve kar balık fiyatını düşürdü
Soğuk ve kar balık fiyatını düşürdü
Kovid geçiren Omicron’a yakalanıyor
Kovid geçiren Omicron’a yakalanıyor
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
Daha Fazla Video Göster