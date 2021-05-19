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ABD kıyılarına vuran deniz canlısı bilim insanlarını şoke etti! Görüntüleri servis edildi

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Giriş: 19.05.2021 10:14
Güncelleme:19.05.2021 10:16
Okyanusların gizemli yaratıkları tek tek ortaya çıkarken, ABD kıyılarına vuran tuhaf deniz canlısı bilim insanlarını bile şoke etti. Gizemli deniz canlısı hakkında yorum yapan bir bilim insanı, "İlk fotoğrafı açtığımda kelimenin tam anlamıyla sandalyemden düştüm" ifadelerine yer verdi.
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