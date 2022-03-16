16 Mart 2022, Çarşamba
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ABD faizi ne kadar artıracak? FED saat 21'de 0,25 puan mı yoksa 0,50 puan mı artış yapacak?
ABD Merkez Bankası FED bu akşam faiz kararını açıklayacak. Yarın da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını belirleyecek. Savaş ve yüksek enflasyon gölgesinde merkez bankaları nasıl bir karar cerecek?A Para Dış Haberler Şefi Bora Balar A Haber'de anlattı.