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ABD Dışişleri Bakanı Mısır'da

ABD Dışişleri Bakanı Mısır'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 18.09.2024 14:56
Güncelleme:18.09.2024 14:57
ABD Dışişleri Bakanı Blinken burada yaptığı açıklamada "Herkes tansiyonu yükseltecek hareketlerden kaçınmalı. ABD'nin olaylardan haberi yok." dedi
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