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ABB’nin umursamadığı kanalizasyon sorunu A Haber devreye girince çözüldü

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 23.06.2023 19:23
Güncelleme:23.06.2023 19:40
Ankara Keçiören'deki Tepebaşı mahallesi sakinleri CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden iki aydır çözülmeyen kanalizasyon sorunu nedeniyle şikayetçiydi. A Haber vatandaşın sesi oldu ve kanalizasyon sorunu ertesi gün çözüldü. Mahalleli sesini duyuran A Haber'e teşekkür etti.
A Haber vatandaşın sesi oldu
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