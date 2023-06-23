ABB’nin umursamadığı kanalizasyon sorunu A Haber devreye girince çözüldü

Ankara Keçiören'deki Tepebaşı mahallesi sakinleri CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden iki aydır çözülmeyen kanalizasyon sorunu nedeniyle şikayetçiydi. A Haber vatandaşın sesi oldu ve kanalizasyon sorunu ertesi gün çözüldü. Mahalleli sesini duyuran A Haber'e teşekkür etti.