AB ile vize çalışması başlıyor. Son zamanlarda yaşanan vize sorununun çözümü için AB ile Ankara arasında görüş birliğine varıldı. Çoklu vize verilmesi gibi seçenekler gündemde. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.

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