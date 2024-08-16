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A Haber yangın bölgesinde!

A Haber yangın bölgesinde!

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Giriş: 16.08.2024 18:01
Türkiye Manisa, Bolu ve İzmir'de çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken, ekipler yoğun bir şekilde alevlere müdahale ediyor. A Haber yangın bölgesinden son durumu canlı yayında aktardı.
A Haber yangın bölgesinde!
A Haber yangın bölgesinde!
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