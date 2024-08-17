A Haber yanan o evde

İzmir'in Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli ilçelerinde devam eden yangın evlere kadar ulaştı. Bölgeden gelen görüntülerde alevlerin bazı evlerin çatılarına sıçradığı, yerleşim yerlerine yaklaştığı görüldü. 16 ev küle dönerken, çok sayıda ev, iş yeri ve mahallenin yanı sıra 900 vatandaş tahliye edildi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor" denildi.