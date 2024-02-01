A Haber ve ATV’ye anlamlı ödül

Ankara Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Ankara Üniversitesi Ödülleri" sahiplerini buldu. Akademisyenler ve medya temsilcilerinin ödül aldığı törende A Haber ve ATV de ödüle layık görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN