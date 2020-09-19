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A Haber vatandaşlara sordu "Kovid-19 aşısında gönüllü olur musunuz?" İşte yanıtı

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Giriş: 19.09.2020 20:31
Güncelleme:19.09.2020 21:49
Çin'de üretilen koronavirüs aşısı Türkiye'de gönüllüler üzerinde denenmeye başlandı. 3. Faz çalışmaların ülkemizde başladığı aşıyla ilgili A Haber ekibi sokağa çıktı ve vatandaşların nabzını tuttu. Vatandaşlara "Kovid-19 aşısında gönüllü olur musunuz?" diye sordu. İşte yanıtlar.

Çin'de üretilen koronavirüs aşısı Türkiye'de gönüllüler üzerinde denenmeye başlandı.

3. Faz çalışmaların ülkemizde başladığı aşıyla ilgili A Haber ekibi sokağa çıktı ve vatandaşların nabzını tuttu.

Vatandaşlara "Kovid-19 aşısında gönüllü olur musunuz?" diye sordu. İşte yanıtlar.

Kovid-19 aşısında gönüllü olur musunuz?
"Kovid-19 aşısında gönüllü olur musunuz?"
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