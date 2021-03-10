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A Haber Türkiye'nin en büyük Kovid-19 test laboratuvarını görüntüledi

A Haber
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Giriş: 10.03.2021 00:02
Güncelleme:10.03.2021 00:07
Türkiye'nin en büyük koronavirüs testi yapılan laboratuvar İstanbul'da... Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan laboratuvarlarda günde 10 binden fazla Kovid-19 testi yapılabilen merkezi A Haber görüntüledi. Peki merkezde kaç kişi çalışıyor? Günlük ortalama kaç test yapılıyor? Laboratuvar Direktörü Dr. Celal Kazezoğlu bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

A Haber'e konuşan Dr. Celal Kazezoğlu koronavirüs salgının İstanbul'da yoğun yaşandığı dönemlerde merkezlerindeki yapılan günlük test sayılarının 10 bini aştığını söyledi. Bugünlerde alınan tedbirler sonucunda günlük ortalama 3 bin sevilerinde test yapıldığını belirken Kazezoğlu, merkezde yaklaşık 40 kişinin çalıştığını söyledi.

İSTANBUL'DA KAÇ TANE KOVİD-19 TEST MERKEZİ VAR?

İstanbul'da İl Sağlık Müdürlüğü'nün yönettiği 14, 63 tane de yetkilendirilmiş toplam 77 Kovid-19 test merkezinin olduğunu ifade eden Kazezoğlu, yaklaşık 100 bine test sonucunun kamuya bağlı merkezlerden verildiğini ifade etti.

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